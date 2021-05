Ramp in Mexico-Stad: metroviaduct stort in, auto’s bedolven

De rampmetro betreft de jongste metrolijn van de Mexicaanse hoofdstad, die nog geen tien jaar geleden werd opgeleverd, en vanaf het begin is geplaagd door constructiefouten. Grupo Carso, een bedrijf van telecommiljardair Carlos Slim, was één van de bouwers.

De burgemeester van Mexico-Stad, Claudia Sheinbaum, zei op Twitter dat ze op weg is naar de plaats van het ongeval. Videobeelden van Milenio TV tonen het ingestorte viaduct, dat deels terecht is gekomen op auto's op een weg eronder. Op een andere video is te zien hoe hulpdiensten ter plekke op zoek zijn naar overlevenden.

’Gouden lijn’

Het ongeluk vond plaats in het zuidwesten van de stad op metrolijn 12, bijgenaamd de ’gouden lijn’, die pas in 2012 is opgeleverd. Toenmalig burgemeester, en de huidige minister van Buitenlandse Zaken, Marcelo Ebrard liet de 24 kilometer lange lijn destijds bouwen voor ruim één miljard euro.

Twee jaar na de opening, in oktober 2014, moest het eerste deel van de route alweer dicht wegens constructieproblemen. Een jaar later mocht het traject weer open. Gisteravond aan het einde van de spits zakte een volle metrotrein door het viaduct.

In 2017 veroordeelde een Mexicaanse rechtbank het bouwconsortium van de Mexicaanse bedrijven ICA en Carso en het Franse Alstom in 2017 tot een boete van 82 miljoen euro voor vertragingen en schades. Per jaar reizen meer dan 100 miljoen mensen met de betreffende metrolijn.