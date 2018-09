Yumble maakt nog steeds reclame

Automobilisten krijgen het advies om op de website van Yumble tickets te bestellen. Wie daarheen surft, ziet dat het 22 miljoen euro kostende overdekte park voor onbepaalde tijd gesloten is. „We sluiten de komende weken even onze deuren”, staat in de verklaring. „Tot spoedig in Yumble!”

Bij Interbest, de exploitant van de metershoge masten, staat nog een rekening van 21.370 euro open. „Een klein deel van het totaalbedrag is aanbetaald. Ik verwacht niet dat we het restant nog terug zullen zien”, verklaart salesmanager Ernst Jan Mol.

Interbest haalt de reclames zo snel mogelijk weg. „Er hingen er zes. Vier hebben we er nu zelf verwijderd. De andere twee volgen zodra de weersomstandigheden het toelaten.” Als het hard waait, kunnen de doeken niet vervangen worden. Eigenlijk zou de Yumble-campagne de hele zomer lopen.

Opvallend genoeg is het ‘pretpark van de toekomst’, zoals het in commercials werd genoemd, nog niet officieel failliet. Het faillissement werd nog niet toegewezen. Wel werd de afgelopen week al een lading gehuurde spullen uit het complex verwijderd, waaronder drie vrachtwagens vol licht- en geluidsapparatuur.

De eigenaren van Yumble, Marc Koerts en Daan de Kruijk, onthouden zich van commentaar. Ook directrice Corine Dijkhuizen houdt zich stil. „Gedurende deze periode doet Yumble geen mededelingen over de invulling en voortgang van de plannen”, staat in een schriftelijke verklaring. Men hoopt op een doorstart.