Britten blijken Europeser dan gedacht

Dit blijkt uit nieuw onderzoek waarin het DNA van 793 skeletten uit de IJzertijd nader is bekeken. Op basis daarvan wordt geconcludeerd dat tenminste de helft van de onderzochte Britten niet van het Britse eilandenrijk komt. Ze kwamen, net als de huidige stroom immigranten, via graafschap Kent het land in.

Het onderzoek komt op een moment dat de discussie over immigratie een nieuw hoogtepunt bereikt. Het afgelopen jaar hebben bijna 25.000 immigranten de oversteek over het Kanaal gemaakt.

Melk

De immigratie van zo’n 4000 jaar geleden lijkt geholpen te hebben bij het voortbestaan van de Britten. De immigranten worden verantwoordelijk gehouden voor de verspreiding van een gen dat het mogelijk maakt om melk te verdragen. Die melk was weer broodnodig om een klaarblijkelijke hongersnood die het Britse eilandenrijk indertijd teisterde, te doorstaan.

De immigratie wordt ook in verband gebracht met de verspreiding van het Keltisch.

De discussie over de Europese roots van Britten is overigens niet nieuw. De Angelen en de Saksen, verantwoordelijk voor het Angelsaksische Engels, waren Germaanse stammen en Willem de Veroveraar was een onvervalste Fransman toen hij in 1066 Harold versloeg, de toenmalige Engelse koning van Scandinavische komaf.