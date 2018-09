Avril Lavigne weer aan de betere hand

Lavigne was een tijd uit de running omdat ze de ziekte van Lyme had. Die lopen mensen op als ze door een besmette teek worden gebeten. Op Instagram plaatste ze een paar foto's rondom het optreden. Ze schreef bij één van de plaatjes: "Ik ben vereerd om vanavond mijn nummer Fly te hebben mogen spelen bij de openingsceremonie van de Special Olympics. Alle opbrengsten van het nummer gaan naar het evenement. Mijn dank gaat uit naar iedereen die de Avril Lavigne Foundation steunt."

Ze gaat verder: "Het is een moeilijk jaar geweest voor me omdat ik aan het vechten was tegen de ziekte van Lyme. Ik ben heel blij vanavond voor het eerst in een jaar te hebben opgetreden. Bedankt dat jullie me wilden hebben en geniet van het nummer Fly! Ik heb het geschreven om mensen die het moeilijk hebben te steunen en ze kracht te geven. Xoxo"