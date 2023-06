Man aangehouden op Schiphol met onklaar gemaakt pistool

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / hh

SCHIPHOL - De marechaussee heeft vrijdagochtend op Schiphol een man uit Denemarken aangehouden nadat bij de veiligheidscontrole een wapen was ontdekt in zijn handbagage. Na onderzoek bleek het om een pistool te gaan dat onklaar was gemaakt.