Stoffelijk overschot in de gracht

Toen ze even later aanmeerden bij het Anne Frank Museum hebben ze direct de politie gewaarschuwd, aldus een woordvoerder.

De politie heeft het lijk vervolgens uit het water gehaald. Het betreft een 51-jarige man, die hooguit een dag in het water heeft gelegen, aldus een woordvoerster. Volgens haar betreft het een noodlottig ongeval. Het is niet bekend hoe de man in het water terecht is gekomen, maar de politie gaat niet uit van een misdrijf.