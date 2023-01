Vlammenzee verwoest camper op A44

Vanwege de opruimwerkzaamheden was er tot het einde van de middag zo’n 90 minuten vertraging voor de automobilisten ter plekke.

Meerdere brandweerkorpsen uit de omgeving werden opgeroepen. De A44 in de richting naar Amsterdam werd afgesloten. De brandweer had lange tijd nodig om het vuur te blussen.

Van de camper was weinig meer over. De brand is mogelijk veroorzaakt door een technisch mankement.