Advocaat Trump: ’Impeachment is constitutionele cancel culture’

Volgens Trumps advocaten is deze impeachment een politieke „heksenjacht” van Democraten die Trump al sinds zijn verkiezing in 2016 proberen te ondermijnen. Ze noemden het de zoveelste poging om 75 miljoen Trump-stemmers buitenspel te zetten, een poging tot „constitutionele cancel culture.”

Met Trumps toespraak vlak voor de bestorming van het Capitool was niets mis volgens zijn verdediging. Trumps woorden vallen namelijk onder de vrijheid van meningsuiting. Ook beschuldigden ze de Democraten van manipulatie, omdat zij lieten zien hoe Trump het voor de bestorming had over „keihard vechten”, maar niet lieten horen wat hij daarna zei.

Trump sprak een paar zinnen later namelijk over hoe er „vredig” gedemonstreerd zou worden. De Democratische aanklager Jamie Raskin reageerde daarop fijntjes: „Als je een bank overvalt, en dan bij de uitgang roept ’respecteer privébezit’ dan heb je het nog niet goedgepraat.”

’Vechten voor principes’

Bovendien bedoelde Trump het niet letterlijk toen hij het had over „keihard vechten.” Het is „gewone politieke retoriek”, zei Michael van der Veen, een advocaat uit Trumps team met duidelijk Nederlandse voorouders. „Ontelbare politici hebben het over het vechten voor principes.” Trumps team liet daarop een video zien met Democraten die het ook hadden over ’vechten’.

Trumps team had maar drie uur nodig voor de verdediging. Dat was aanzienlijk korter dan de zestien uur die beschikbaar was, en ook veel korter dan het pleidooi van de Democraten. Ook inhoudelijk was er een groot contrast.

De Democraten kozen voor een grote reconstructie vol met beelden van de bestorming van 6 januari, en een grote nadruk op de rol van Trump op die dag en de periode daarnaartoe. De Democraten probeerden hiermee aan te tonen dat Trump schuldig is aan het „aanzetten tot een opstand”, de aanklacht in hun impeachment.

Trumps team had amper aandacht voor de bestorming zelf. Toen Trumps advocaat Michael van der Veen het over de bestorming had, insinueerde hij dat Antifa een rol had gespeeld. Dat is een populaire theorie onder Trump-supporters, maar de FBI heeft daar geen aanwijzingen voor gevonden.

Mike Pence

Trumps team had het amper over de rol van Trump. Over wat Trump wist over de ernst van de bestorming en waarom hij zo laat reageerde is nog veel onduidelijk. De Republikeinse senator Tuberville zegt dat hij de president rond kwart over twee telefonisch vertelde dat vicepresident Mike Pence geëvacueerd werd. Trump stuurde tien minuten daarna nog een tweet waarin hij Pence aanviel. Buiten werd toen al door Trump-supporters geroepen dat de vicepresident opgehangen moest worden.

CNN meldde vlak na de zitting op basis van meerdere bronnen dat de Republikeinse leider Kevin McCarthy tijdens de bestorming met Trump belde en hem meermaals vroeg de woedende menigte terug te roepen. Trump weigerde, waarna de twee ruzie zouden hebben gekregen. Het telefoongesprek doet stof opwaaien, maar werd te laat bekend om in de impeachment mee te nemen, tenzij de partijen nog getuigen oproepen.

De Republikeinse afgevaardigde Jamie Herrera Beutler, die eerder in het Huis van Afgevaardigden voor impeachment stemde, bevestigde dat het gesprek tussen Trump en McCarthy inderdaad had plaatsgevonden en dat Trump weigerde om de menigte te stoppen. Ze riep mensen rond Pence en Trump om naar buiten te treden met wat zij weten over Trumps rol die dag.

Stemming

Tenzij er toch nog getuigen worden opgeroepen, of andere vertragingen zijn, staat de stemming over Trump gepland voor vandaag. De uitkomst van die stemming lijkt nagenoeg hetzelfde als voor de impeachment. Van slechts een handjevol Republikeinen is bekend dat zij serieus overwegen voor veroordeling te stemmen. Om Trump te veroordelen zijn zeventien Republikeinen nodig, als ook alle Democraten voor zouden stemmen.

Eugene Goodman (r.) zal een onderscheiding krijgen voor zijn heldhaftige optreden tijdens de rellen van 6 januari. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Aan het eind van de zitting kreeg agent Eugene Goodman een staande ovatie van de voltallige senaat. Goodman zal de Congressionele gouden medaille krijgen voor zijn belangrijke werk op de dag van de bestorming. Goodman werd een nationale held nadat beelden naar buiten kwamen waarop te zien is hoe hij in zijn eentje een menigte aan woedende supporters bij de senaat vandaan houdt.