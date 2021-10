Dode vrouw vermoedelijk slachtoffer misdrijf: ’Maar wie is ze?’

Omstandigheden waarop ze is gevonden wijzen daarop, meldde de politie dinsdag in het tv-programma Opsporing Verzocht. „Maar wie is ze? Uiteraard is gekeken in databases van vermiste personen. Vooralsnog zonder resultaat”, aldus presentatrice Anniko van Santen van het Avrotros-programma.

De vrouw werd aangetroffen in een kanaal aan de Wessemerdijk, nadat een schipper het lichaam had gezien en alarm sloeg. Hoe lang ze in het water heeft gelegen, is niet duidelijk.

De politie heeft geen idee wie de vrouw is en toonde daarom beelden van haar. Burgers wordt gevraagd zich te melden bij de politie met tips. Er zijn foto’s afgegeven van haar gezicht en gelakte nagels.