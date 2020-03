Boxmeer schrikt van moord op bekende dorpsgenoot

Wat er gebeurd is en hoe de man om het leven is gebracht, is nog onduidelijk. De politie heeft een deel van de straat waar Schrijen woonde afgezet en de recherche doet onderzoek. De politie geeft geen naam van het slachtoffer, maar meldt dat het zeer vermoedelijk om de bewoner van het betreffende pand gaat.

Ⓒ SK-Media

De 56-jarige Frank Schrijen was vooral in de carnavalswereld een bekend figuur. Sinds jaar en dag was hij een tonprater, een cabaretier die op het podium vanuit een ton een typetje neerzet, tijdens carnaval. In Boxmeer wordt geschokt gereageerd op zijn dood. Mensen die bij de politie-afzetting staan te kijken kunnen het nauwelijks geloven. „Iedereen hier kent hem”, zegt Fien Spiekmans. „Hij was ook een beetje een dorpsfiguur. Maakte met veel mensen een praatje. Het is vreemd dat juist hij met geweld om het leven is gebracht.”

Ook op sociale media wordt geschokt gereageerd op de dood van de bekende carnavalist. „Meestal liet je heel Brabant lachen, soms controversieel, soms hard maar altijd grappig. Vandaag laat je heel Brabant huilen”, schrijft Ralph Buisman. Ook Berrie Timmers is verdrietig en boos. „Een mens met een hart van goud, een topkomiek die geen vlieg kwaad deed. De klootzak die dit heeft gedaan moet gepakt worden en nooit meer los komen.”

Burgemeester Karel van Soest van Boxmeer zegt ’zeer onthutst’ te zijn door het misdrijf. Frank Schrijen woonde alleen en had geen kinderen.