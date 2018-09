Drake slaat terug naar Meek Mill

Rapper Meek Mill, de vriend van Nicki Minaj, zei dat Drake zijn raps door andere artiesten laat schrijven. Later bood hij daar zijn excuses nog voor aan, maar toch vond Drake de opmerking een inspiratiebron voor een nieuw nummer.

In Charged Up, dat hij zelf al betitelt als 'Meek Mill diss', rapt Drake onder ander: "Jullie staren me allemaal aan en hopen dat je me kan vervangen - verraden ons zonder onderzoek. Ik zeg niets, want we voeren oorlog en ik ben geduldig."