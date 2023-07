Met mortiervuurwerk beschoten: vrouw en kinderen van Franse burgemeester vluchten voor betogers

L’Hay-les-Roses is een kleine gemeente in de zuidelijke banlieue van Parijs. Het was er de afgelopen nachten al behoorlijk onrustig door rellende demonstranten als reactie op de dood van de 17-jarige Nahel. Die werd dinsdag doodgeschoten door een politieagent in Nanterre, nadat hij weigerde te stoppen met de auto.

In de nacht van zaterdag op zondag gingen relschoppers naar de woning van Jeanbrun, waar alleen zijn vrouw en kinderen waren. Die lagen al te slapen toen ze wakker werden door het tumult voor het huis. Jeanbrun zelf was op dat moment niet aanwezig in de woning: hij zat vast in het stadhuis dat beveiligd werd door de lokale en nationale politie.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Ⓒ ANP / AFP

De relschoppers reden met een auto door het tuinhek, maar werden vervolgens gestopt door een laag muurtje vlak voor ze de veranda konden inrijden. De aanvallers staken daarna de auto in brand, mogelijk met het doel om zo ook brand in de woning te stichten. De vrouw van de burgemeester kon samen met haar twee jonge kinderen van 5 en 7 vluchten via de achterdeur, maar zou nog zijn achtervolgd. Terwijl ze onder vuur werden genomen door mortiervuurwerk, zou de moeder in haar vlucht haar been hebben gebroken.

Ook één van de twee kinderen zou zich verwond hebben, maar hij hoefde niet naar het ziekenhuis. De twee konden uiteindelijk in veiligheid worden gebracht en werden herenigd met de burgemeester. Ze zouden het tweede deel van de nacht op „een rustige plaats” hebben doorgebracht.

Bekijk ook: Macron zegt Duits staatsbezoek af na vierde nacht met rellen

Moordonderzoek geopend

„Mijn familie was het slachtoffer van een afschuwelijk laffe moordaanslag. Ik heb geen woorden die sterk genoeg zijn om mijn emoties bij deze gruwel te beschrijven.” In de Franse politiek wordt met afschuw gereageerd op het nieuws.

Het parket van Créteil heeft ondertussen een onderzoek geopend voor poging tot moord. Er zou onder meer een brandversneller zijn gevonden op de plaats delict.

Volgens de laatste update van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken werden afgelopen nacht 719 arrestaties verricht over heel Frankrijk. De gemiddelde leeftijd van de arrestanten bedraagt 17 jaar. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin spreekt over een „kalmere nacht” dan de voorbije nachten. De autoriteiten hadden ook hun voorzorgen genomen en er stonden opnieuw 45.000 agenten paraat om in te grijpen.

De Franse president Macron houdt zondagavond opnieuw een crisisberaad met verschillende regeringsleden vanwege de aanhoudende rellen, meldt de Franse krant Le Monde. De vergadering vindt om 19.30 uur plaats in de aanwezigheid van premier Borne, de minister van Binnenlandse Zaken Darmanin en de minister van Justitie Dupond-Moretti. Borne en Darmanin hebben zondagmiddag ook een bezoek gebracht aan het opgejaagde gezin in L’Hay-les-Roses, even ten zuiden van Parijs.

Macron zou zondag eigenlijk in Duitsland aankomen voor een staatsbezoek, maar vanwege de rellen is het bezoek uitgesteld.

Wat is er precies aan de hand in Frankrijk? Onze correspondent Eveline Bijlsma legt het uit: