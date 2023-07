Vrouw Franse burgemeester gewond na brandstichting door betogers bij hun thuis

Burgemeester Vincent Jeanbrun liet in de nacht van zaterdag op zondag op Twitter weten dat zijn huis doelwit was van de aanval met de brandende auto. Hij verwijderde de tweet, waarin hij vertelde dat zijn vrouw en kinderen „in shock” waren, later weer. Le Figaro meldt dat Jeanbrun ten tijde van de aanval op het gemeentehuis was, dat was gebarricadeerd. Een groep mensen verzamelde zich echter bij zijn woning, die niet werd beveiligd. De vrouw van de burgemeester vluchtte met hun twee jonge kinderen en zou daarbij achtervolgd zijn. Daarbij raakte ze gewond. Ze is opgenomen in een ziekenhuis.

De prefect van de regio Val-de-Marne, waar L’Hay-les-Roses onder valt, liet in een statement weten de aanval sterk te veroordelen, en sprak steun uit „voor onze gekozen leiders die aan de frontlinie staan in het gevecht tegen geweld.”

In Frankrijk heerst grote onrust sinds dinsdag een 17-jarige jongen werd doodgeschoten door een politieagent. Volgens de autoriteiten verliep de nacht van zaterdag op zondag rustiger dan die ervoor, toch werden er honderden mensen gearresteerd.