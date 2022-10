Zat Iraans regime achter gevangenisbrand? ’Genoeg is genoeg’

Premium Financieel

Column: Bailey’s bluf in Britse chaos

De Britse minister van Financiën Kwarteng mag op zoek naar een nieuwe baan en een deel van de fel bekritiseerde belastingplannen is teruggedraaid. De bluf van Bank of England-gouverneur Bailey was roekeloos, maar had resultaat. Maar het vertrouwen in premier Truss is nog lang niet hersteld.