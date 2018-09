Reinigingsdoekjes: ''een simpele oplossing, maar zeker niet voor dagelijks gebruik!''

Editie NL en RTL Nieuws meldden het al: reinigingsdoekjes lijken onze huid meer kwaad dan goed te doen. Zo zouden de doekjes een groot deel van de make-up in je huid duwen, jeuk veroorzaken en zelfs voor allergieën kunnen zorgen. Wij waren benieuwd n vroegen ons af hoe beautystylist Tom Sebastian hierover denkt.

Oppervlakkig

''Reinigingsdoekjes zijn eigenlijk een hele oppervlakkige manier van reiniging'', vertelt Tom. ''Je haalt even snel een doekje over je huid, maar maakt hiermee niet al je poriën schoon. Bovendien bevatten de doekjes veel alcohol, parfum en conserveringsmiddelen en als je dat op je huid aanbrengt, blijft dit óók op je huid liggen.''

Simpele oplossing

''De doekjes zijn erg handig bij noodgevallen, weinig tijd of voor het verwijderen van kleine make-up vlekjes, maar zeker niet bedoeld voor dagelijks gebruik. En ook in deze gevallen raad ik doekjes aan zonder parfum en alcohol. Een andere optie bij het gebruik van reinigingsdoekjes, is om je gezicht erna nog even te wassen met een vochtig washandje.''

Oplossing

''Voor de dagelijkse reiniging adviseer ik traditionele reinigingsproducten. Deze zorgen er namelijk voor dat je poriën diep gereinigd worden. Er gaat niets boven ‘’echte’’ reinigingsproducten!''

