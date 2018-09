Time flies when you're having fun

Voor vertrek start ik met de nieuwe antibraak-medicatie. Drie pilletjes die welgeteld €70,00 kosten, dus dat schept de nodige verwachtingen. Stijf van de zenuwen rijden we de beruchte route naar het ziekenhuis. Onderweg fantaseer ik dat ik nog kan vluchten, dat ik gewoon nog 'nee' kan zeggen; laat maar deze keer. Maar ik weet dat ik geen keuze heb. Ik kan het aan, is het niet linksom dan wel rechtsom.

Groen licht

Op de chemokamer is het druk. Alle stoelen zijn bezet en weer ben ik de jongste. Na de bloedcheck krijg ik groen licht om te starten. Een ervaren verpleegster legt vlot en redelijk pijnloos het infuus aan. Zo, die heb ik vast binnen. Alles verloopt voorspoedig tot de laatste zak chemo. Ik krijg weer last van een zware ademhaling en een raar gevoel in mijn neus. Mijn oncologe vraagt om een hartfilmpje, er worden geen risico's genomen. Gelukkig geven alle plakkers op mijn lijf aan dat mijn hart het nog prima vindt. De klachten komen dus toch voort uit een allergie. Via het infuus wordt een zak 'tegengif' toegediend en ik voel me langzaam beter. Voortaan zal ik eerst met tegengif moeten starten, gevolgd door een langzamere verdunde chemo. We zijn op de kop af zes uur in het ziekenhuis geweest en mogen eindelijk naar huis. Times flies when you’re having fun….Off day

Eenmaal thuis durf ik niet te eten. Stel je voor dat ik weer ga spugen... Ik installeer mij afwachtend op de bank, maar het blijft rustig. Ik word moe, heb last van een weeïg gevoel, maar meer niet. De dag erna breng ik slapend door. Maar dan ga ik de fout in. Kennelijk ben ik te nonchalant geworden omdat ik mezelf al een ervaren chemo-afnemer vind. Ik vergeet twee pilletjes Dexamethason te nemen en of dit de reden is weet ik niet, maar de dag erna heb ik een vreselijke off day. Weer die enorme verlammende pijnlijke vermoeidheid, maar ook veel onrust. Slapen lukt niet. De seconden tikken langzaam voorbij. Ik ben hier absoluut niet goed in, wat een narigheid.

In de middag ontdek ik de missende pillen en neem ze geheel tegen het voorschrift alsnog in. Beetje eigenwijs, maar ik neem de gok graag. En het blijkt een juiste keuze, ik kikker ervan op. Ik ben zelfs in staat de Ipad te pakken en het betreffende medicijn te googlen. Ik lees 'Dexamethason is voor mensen die aan kanker lijden een soort wondermiddel'. Yep, voor mij ook! Alleen jammer dat ik deze pillen vanaf morgen niet meer mag nemen. Mijn lichaam moet het weer zelf gaan doen...