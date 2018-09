Afghaanse bruiloft loopt uit op slachting

Twee gewapende groepen raakten slaags. Het gevecht vond in de nacht van zondag op maandag plaats in het district Deh Salah van de noordelijke provincie Baghlan. Een verbale ruzie liep uit op een schietpartij. Aanvallers van buiten namen de mannelijke gasten onder vuur.

De schietpartij begon toen de gasten naar de muziek luisterden. Daar waren kinderen bij, die ook onder de slachtoffers zijn.

Het geweld in Afghanistan is dit jaar sterk toegenomen. De internationale troepenmacht heeft de gevechtsmissie vorig jaar beëindigd. Buitenlandse militairen die nu nog in Afghanistan zijn houden zich vooral bezig met het trainen van Afghaanse troepen.