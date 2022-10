Hoornse treinrukker krijgt taakstraf: ’Deed het bewust in stilstaande trein’

De man werd in juni opgepakt na meerdere meldingen van schennispleging. Van zeven incidenten die op de zitting van de politierechter werden besproken, heeft de verdachte er volgens de rechtbank in Haarlem twee bekend. Van vijf andere vergelijkbare incidenten die hem ten laste zijn gelegd, wordt hij vrijgesproken.

De man vertelde de politierechter dat hij er steeds bewust voor koos om het in een stilstaande trein te doen. Zo kon hij de trein snel verlaten als een vrouw negatief op hem reageerde.

Bekijk ook: Hoornse treinrukker opgepakt

Op 4 juni zat de man in een treincoupé in het bijzijn van twee meisjes, waarvan de jongste 11 jaar was. Ook op 16 mei 2022 heeft de man zich afgetrokken in het bijzijn van een jonge vrouw. Dit gebeurde eveneens in een stilstaande trein op station Hoorn.

’Ernstige en nare feiten’

De politierechter noemt het ernstige en nare feiten, waardoor vrouwen zich bang en overdonderd voelden. Een van de vrouwen durfde na het incident een periode niet meer met de trein te reizen. Bij de strafbepaling heeft de politierechter er rekening mee gehouden dat de man eerder is veroordeeld voor aftrekken in het openbaar. Hij is hier in 2018 voor behandeld, maar in het voorjaar kwam de behoefte sterk terug.