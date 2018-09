Drie Nederlandse klimmers gered in Duitsland

Drie Nederlandse klimmers zijn zondag gered van een moeilijk bereikbare rotswand in Duitsland. Een van hen had een steen van minstens 30 kilo op zijn hoofd gekregen. De 31-jarige man is met een traumahelikopter naar een militair ziekenhuis in Koblenz gebracht. Dat meldde de politie. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is.