Caravans en campers in trek door corona

Dat blijkt uit cijfers van de branchevereniging Kampeer & Caravan Industrie (KCI). „We zijn ondanks een stroeve start van 2020 met een ongekende inhaalrace bezig. We registreren nu al ongeëvenaarde cijfers, terwijl de traditionele topmaand oktober daar nog bij komt”, zegt secretaris Hans Louwers.

„Aanvankelijk verraste het ons ook dat het vanaf april ineens crescendo ging met de verkoop van kampeerwagens. Net na de uitbraak hadden we een enorme dip met een verkoopdaling van meer dan veertig procent”, analyseert Louwers. „Omdat vakantiegangers doorkregen dat kamperen met een caravan of camper heel veilig is. Stel dat je ergens bent waar het ineens op rood springt, dan zit je in je eigen huisje en keer je zonder problemen huiswaarts.”

Vouwwagens

„En de populariteit blijft maar groeien. De verkoop van nieuwe caravans en campers steeg in september opnieuw fors ten opzichte van diezelfde maand in 2019”, weet de KCI-secretaris. „Afgelopen maand werd een plus gerealiseerd van negentien procent bij nieuw verkochte caravans. De verkoop van campers steeg zelfs met 63 procent. Ook de verkoop van tenten, vouwwagens en kampeeraccessoires groeit, waarbij de verkoop van de populaire daktenten dit jaar zelfs is verdubbeld.”

Met een rijdend wagenpark van 566.998 caravans en campers staat Nederland op een vierde plaats in een lijst van vijftien landen binnen Europa. Alleen Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië gaan ons land nog voor in de ranglijst. Gemeten naar het aantal inwoners prijkt Nederland echter op de eerste plaats, met de hoogste caravan- en camperdichtheid per duizend inwoners. De bruto omzet van de kampeerindustrie in ons land is 2,3 miljard euro. Louwers: „Een aanzienlijk deel van dat bedrag wordt gerealiseerd in het najaar. Dat is namelijk het moment waarop kampeerders een nieuwe caravan, camper of vouwwagen bestellen, waarna deze in de winter geproduceerd wordt, zodat ze in de lente van het nieuwe jaar kunnen worden afgeleverd.”

Traditioneel geeft de jaarlijkse Kampeer & Caravan Jaarbeurs in oktober het startschot van het nieuwe productseizoen. Door corona schuift de grootste kampeerbeurs van ons land door naar 2021 en vinden productpresentaties nu plaats bij dealers en kampeerbedrijven.