In de vrijdageditie van de podcast Strikt Privé bespreken hoofdredacteur Evert Santegoeds en presentator Hein Keijser in vogelvlucht het laatste entertainmentnieuws. Zo gaat het uitgebreid over de nieuwe opborrelende ruzie tussen André Hazes en zijn moeder Rachel. „Het lijkt erop dat André op een verzoening met zijn ex Monique aanstuurt en daar is Rachel het niet mee eens”, vertelt Santegoeds. Ook gaat het over het verdrietige bericht van Nightwish-zangeres Floor Jansen, wat nu internationaal nieuws is, en Evert beantwoordt weer een vraag van een luisteraar.

