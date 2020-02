EA Sports verhoogt rating Johan Cruijff in FIFA 20

Eerder was er ophef omdat de – volgens velen – allerbeste aller tijden slechts 94 had, terwijl anderen veel hoger waren ingedeeld. Cruijff zat op hetzelfde niveau als Lionel Messi, maar Pelé en Maradona ontvingen een rating van 98 en 97.

Laatstgenoemde is nu ook omhoog gegaan, naar 99. Zo heeft Maradona nog steeds drie punten meer dan Cruijff. Verder heeft de Braziliaanse oud-spits Ronaldo 97 gekregen – ook hoger dan Cruijff dus.

Het Twitter-account van Johan Cruijff, dat met een half miljoen volgers zijn nalatenschap in stand houdt, lijkt niet onverdeeld positief. „Jullie gedachten?”, vraagt men op Twitter.

De FIFA-ratingen houden al jaren de gemoederen bezig. Miljoenen voetbalfans spelen de game op spelcomputers als Xbox en PlayStations, en debatteren op sociale media over de karakteristieken van spelers. Zo is ook ieder jaar onderwerp van debat wie de speler met de meeste snelheid is.