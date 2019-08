Landsadvocaat kost steeds meer miljoenen

De overheid geeft steeds meer uit aan de inhuur van externe juristen, terwijl die ook al bij ministeries werkzaam zijn. Ⓒ ANP XTRA

Den Haag - De overheid heeft vorig jaar maar liefst 25 miljoen euro uitgegeven aan de landsadvocaat. Het prijskaartje voor de inhuur van externe juristen is daarmee forser geworden. Aan één zaak - juridisch advies over een IT-project bij Defensie - is zelfs ruim 1,3 miljoen gespendeerd.