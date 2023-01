Premium Het beste van De Telegraaf

Krekels en sprinkhanen bron van volwaardige voedingsstoffen Insecten redders in nood voor hongerend Afrika

Voor Talash Huijbers was het kweken van insecten een logische volgende stap. Ⓒ Telegraaf

Nairobi - Rupsen in Botswana, sprinkhanen in Nigeria, krekels in Kenia; deze krioelende en fladderende lokale lekkernijen zouden wel eens een oplossing kunnen bieden tegen groeiende voedseltekorten in Afrika.