Aanbod is reuze, net als prijzen

De McLaren F1 van Rowan Atkinson, de Bentley S3 Continental Flying Spur Sports Saloon H J Mulliner van Keith Richards, de Nissan Skyline GT-R van Paul Walker of toch een van de diverse racers van Sir Stirling Moss? Het aanbod is reuze, net als de prijzen overigens. Toch drijft het feit dat wanneer de auto in handen van een beroemdheid was de prijs vaak verder op. Vind jij dat terecht? En zou jij zelf meer voor een auto betalen als die van een beroemdheid is geweest?

De stelling: "Als een auto van een beroemdheid is geweest, betaal ik er meer voor"

Laat het weten in de reacties!