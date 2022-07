Gearresteerde ’Ier’ lijkt in werkelijkheid dood gewaande verkrachter

De man moest zich donderdag voor de rechtbank in Glasgow verantwoorden voor zijn optreden in een ziekenhuis, waar hij zich als een ’dolle stier’ zou hebben gedragen en onder meer een arts sidderend van angst zou hebben achtergelaten.

Hij is in afwachting van zijn vonnis niet op borgtocht vrijgelaten, omdat hij onder de naam Nicholas Rossi is opgeëist door de Amerikaanse autoriteiten. Daar wordt hij ervan verdacht in Utah een 21-jarige vrouw te hebben verkracht in 2008. Hij zou ook vrouwen hebben aangevallen in Rhode Island, Ohio en Massachusetts. Daarna zou hij op de vlucht zijn geslagen en zijn eigen dood hebben geënsceneerd om de politie om de tuin te leiden.

Vingerafdrukken

De Amerikanen denken dat het Rossi betreft omdat zijn vingerafdrukken overeenkomen. In de VS zou hij onder meer de namen Nicholas Alahverdian, Nick Alan, Nicholas Brown, Arthur Brown en Arthur Knight hebben gebruikt.

De man zelf claimt Arthur Knight te heten, in Ierland te zijn geboren, als weesje met een veerboot naar Schotland te zijn gekomen en nooit een voet in Amerika te hebben gezet. Zijn advocaat pleitte voor vrijstelling op borgtocht, maar de openbaar aanklager wilde daar niet van weten, zo schrijven Britse media.

Want of Arthur Knight werkelijk Arthur Knight is, valt nog te bezien, zo betoogde aanklager Julie Clark: „Hij heeft ten minste tien aliassen, staat in de Verenigde Staten bekend als Nicholas Rossi of Alahverdian en spreekt met een Amerikaanse accent. Bij de familie van zijn vrouw kennen ze hem als Nicholas Brown, met een Iers accent. Bij het ziekenhuis meldde hij zich aan als Arthur Winston Brown en nu is hij Arthur Knight met een Engels accent...”

Kanker

Als Rossi werd hij gezocht voor de eerder genoemde verkrachtingszaak, als Alahverdian dook hij op in Rhode Island. Daar maakte hij zich sterk voor het welzijn van kinderen en sprak hij zich uit tegen het jeugdzorgsysteem, omdat hij – naar eigen zeggen – als jongetje zou zijn misbruikt. In 2019 vertelde ’Alahverdian’ aan verslaggevers in een terminale fase van kanker te zitten en binnen enkele weken zou komen te overlijden. Op 29 februari 2020 zou hij zijn overleden.

In december 2021 dook hij op in het universiteitsziekenhuis Queen Elizabeth, waar hij werd behandeld voor corona en geïntubeerd moest worden. Daar misdroeg hij zich zodanig dat hij door de politie werd opgepakt. Die arrestatie wordt hem mogelijk noodlottig, omdat vingerafdrukken hem linkten aan Rossi. Dat alarmeerde de Amerikaanse autoriteiten die hem sindsdien proberen uitgeleverd te krijgen. De openbaar aanklager in Utah denkt dat Knight nooit zou zijn gevonden als hij geen corona zou hebben opgelopen.

Knight zelf beweert dat alles een misverstand is en dat hij het slachtoffer dreigt te worden van een persoonsverwisseling.