Huis Marc Dutroux gaat tegen de vlakte

De stad wil het huis al veel langer afbreken, maar dat liep vertraging op. Het plan is dat de woning en het naastgelegen pand plaatsmaken voor een parkje, met banken en plantenbakken. „Het doel is om een plaats van ontmoeting en meditatie te creëren”, aldus de stad Charleroi. De totale kosten worden geschat op 950.000 euro.

Dutroux (62) kreeg in 2004 een levenslange celstraf opgelegd voor moord, verkrachting, foltering en opsluiting. Hij werd in 1996 opgepakt voor de ontvoering van zes meisjes, van wie er twee overleefden. Zij werden gevonden in zijn woning in het Waalse Marcinelle, een deelgemeente van Charleroi.

