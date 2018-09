Dé snack voor dit weekend: popcorn met pinda's

Popcorn at ik toen met een beetje zout. Heel verantwoord, weinig calorieën en ook nog eens goedkoop. Vooral toen ik op kamers zat, was dat laatste natuurlijk een enorm voordeel. Zo’n zak mais kon lang mee en eerlijk is eerlijk: het vult goed.

Totdat…

Een velletje van de popcorn één van mijn amandelen aanviel en een grote snee in mijn keel achterliet. Een klein trauma rijker en een voorliefde voor popcorn armer. Het gevolg: ik at jaren geen popcorn meer…

En dan breekt er een moment aan waarop de pubers in huis trek hebben. Grote trek in snacks. Een vluchtige blik in de voorraadkast leverde een heel nieuw recept op: met een zak magnetron popcorn, pindakaas en pinda’s in de aanslag, besloot ik deze variant op de standaard bak popcorn te maken. Misschien niet zo caloriearm als het vroeger, maar hé, het is weekend!

Nodig:

1 zak zoute magnetron popcorn

125 gr. pinda's (zoute variant)

50 gr. pindakaas

20 gr. boter

75 gr. honing

60 gr. suiker

Bereiden:

Over Esmée van EsFactory

Moeder in hart en nieren. Kookt graag en heeft volgens dochter last van het ‘zelf maken’ syndroom. Zodra het kan, wil ze alles het liefst zelf maken. Pizza’s, brood, tortilla’s en alles dat nog meer in dozen in de supermarkt verkocht wordt. Ze blogt al heel wat jaren op de foodblog EsFactory.nl en is dol op computers en scripts. Ook haar blog maakte ze zelf. Omdat het kan. Ze is dol op haar hond Pumbaa, maar houdt net zoveel van de katten.