Brandweer redt koe die vastzit tussen twee bomen

Aantal wolvenaanvallen groeit snel; zelfs de koe is niet meer veilig

Veehouders maken zich grote zorgen over het snel groeiende aantal wolvenaanvallen op schapen, pony’s, kalveren en zelfs volwassen koeien. In de maand augustus liep het landelijke aantal verdachte incidenten met één of meerdere gewonde of gedode landbouwhuisdieren op tot 52. Daarvan waren er 42 in Fr...