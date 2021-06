Vrouw van drugsbaron ’El Chapo’ erkent rol in Sinaloa-drugskartel

Coronel Aispuro zei tijdens een zitting ook schuldig te zijn aan drugshandel en witwaspraktijken. Ze gaf daarnaast toe een rol te hebben gespeeld bij de ontsnapping van haar echtgenoot uit een Mexicaanse gevangenis in 2015. Al voor de zitting werd verwacht dat de voormalige schoonheidskoningin een bekentenis zou afleggen. Ze zal op 15 september haar straf horen.

Ze werd in februari aangehouden bij aankomst in de Verenigde Staten. Ze werd ervan beschuldigd Guzman van 2012 tot 2014 te hebben geholpen met zijn drugshandel door berichten aan hem door te geven, ook na zijn arrestatie in februari 2014.

De nu 64-jarige ’El Chapo’ belandde in 2019 levenslang in de gevangenis, nadat de rechtbank in New York hem schuldig achtte aan onder meer het leiden van een criminele organisatie, witwassen en tientallen moorden. Het Sinaloa-kartel staat bekend als één van Mexico’s meest gewelddadige drugsorganisaties.