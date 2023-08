Geen radioactief materiaal gevonden in vissen rond Fukushima

Het besluit van de Japanse regering stuitte op veel protest van vissers en van China, de grootste importeur van Japanse zeevruchten. Beijing stelde een importverbod in op voedsel uit Japan, tot grote zorg van de Japanse vissers. Volgens Japan en het atoomagentschap IAEA is de lozing van 1,3 miljoen ton water, gelijk aan zo’n vijfhonderd olympische zwembaden, verantwoord en is het water bijna helemaal vrij van radioactiviteit.

De metingen bij vissen lijken dat te bevestigen. Het Japanse agentschap voor visserij wil iedere dag de testresultaten gaan delen. Tepco, de beheerder van de kerncentrale, zei vrijdag dat het zeewater rond de centrale minder dan 10 becquerel (meeteenheid voor radioactiviteit) tritium per liter bevat. Dat is onder de zelfopgelegde limiet van 700 Bq en ver onder de limiet voor drinkwater van de Wereldgezondheidsorganisatie van 10.000 Bq.

Het geloosde water werd gebruikt voor het koelen van de kerncentrale in Fukushima, die in 2011 werd getroffen door een aardbeving en tsunami. Dat leidde tot een van de ernstigste nucleaire incidenten ooit. Volgens Japan zijn de opslagtanks vol en is het daarom nodig om het water te dumpen.

De meeste radioactieve elementen worden door de kerncentrale uit het water gefilterd, maar tritium wordt verdund omdat het moeilijk van water te scheiden is.