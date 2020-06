LIVE | WHO meldt recordaantal besmettingen, hoopvolle cijfers Nederland

Met 150.000 coronabesmettingen op een dag is er een nieuw record gevestigd. Dat meldt de baas van de Wereldgezondheidorganisatie (WHO), Tedros.

Het grote aantal registraties kwam donderdag binnen, maakte Tedros vrijdag bekend. Volgens de WHO is de coronapandemie zich aan het versnellen. Er wordt ook steeds meer getest.

Laagste aantal coronapatiënten ic sinds lockdown

In Nederland gloort juist een beetje hoop. Op de intensive cares in Nederland liggen nog 57 patiënten met het coronavirus, tien minder dan op donderdag en het laagste aantal sinds het kabinet in maart besloot tot een ’intelligente lockdown’.

Op de intensivecareafdelingen liggen 592 mensen met andere aandoeningen, 24 meer dan op donderdag. Dat betekent dat de ic’s in totaal 649 mensen behandelen, veertien meer dan op donderdag maar nog aanzienlijk minder dan gebruikelijk. Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, ligt op de helft van alle ic’s geen enkele coronapatiënt meer.

Op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen liggen nog 235 mensen met Covid-19. Dat zijn er 26 minder dan op donderdag.

Opnieuw laag dodental

Nog eens drie mensen zijn gestorven door het coronavirus. Het RIVM heeft hun overlijden in de afgelopen 24 uur doorgekregen. Daarmee is het aantal sterfgevallen opgelopen tot 6081. Het werkelijke dodental ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

GGD’en hebben elf nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten gemeld. Daarmee komt het totaal aantal opnames op 11.846. Onder deze nieuwe meldingen zijn twee mensen die in mei in een ziekenhuis kwamen te liggen en iemand die al half maart werd opgenomen. Het virus is vastgesteld bij nog 116 mensen. Dat totaal is gestegen naar 49.426.

Alle drie de overledenen zijn afgelopen woensdag gestorven. Het aantal dagelijkse sterfgevallen zit al bijna twee weken tussen één en vijf. Afgelopen zaterdag is voor zover nu bekend slechts één persoon overleden, het laagste aantal sinds begin maart.

Het laatste nieuws van vandaag:

Binnenland:

Mond-op-mondbeademing mag weer

Hoge Raad: deurwaarder hoeft in coronatijd niet aan te bellen

Grapperhaus: verbazing over verzet tegen coronawet

Advocaat: De Jonge moet verpleeghuizen dwingen meer bezoek toe te staan

Fout gemeente: ondernemers zien van elkaar of ze coronasteun krijgen

Flinke toename van coronaresten in riool Amsterdam

Limburgers en Brabanders hebben vaker antistoffen in bloed

Amsterdam wil bezetting hotelkamers kunnen beperken

Coronacrisis kost hoofdstad dit jaar 350 miljoen euro

Buitenland:

Aantal coronabesmettingen in Peking blijft toenemen

Coronacijfers Belgiëdalen gestaag, reproductiegetal op 0,87

Coronavirus in Italiaans afvalwater twee maanden vóór het eerste geval bekend werd.

China: coronavirus in Peking oorspronkelijk Europees

In Duitsland zijn 770 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld

Complete Duitse flat in isolatie na honderdtal besmettingen

Britten stoppen met ontwikkelen van eigen corona-app

Parlementsverkiezingen Servië eerste in Europa sinds coronacrisis

Noodpakket voor Caribisch Nederland met vier maanden verlengd

Financieel nieuws:

Sport:

Entertainment:

Rebel Wilson al 18 kilo afgevallen

Filmfonds komt met steun voor lopende producties en filmtheaters

Bekijk hier het overzicht van donderdag 18 juni