Aantal buitenlandse studenten groeit: ’Kijken wie we echt nodig hebben’

Coalitiepartijen VVD en CDA willen dat onderwijsminister Van Engelshoven buitenlandse studenten strenger gaat selecteren. „We moeten wel kijken wie we nou echt nodig hebben en wie niet”, vindt VVD’er Wiersma. CDA’er Van der Molen is dat met hem eens. „De studentenstroom neemt echt exponentieel toe. Er moet beleid op komen.”

VVD’er Wiersma wil dat Van Engelshoven met een talentstrategie komt. „We durven niet goed naar de knelpunten te kijken. Ik vind dat het kabinet duidelijkere keuzes moet maken.”

Studietoerisme

Van der Molen ziet ’studietoerisme’ ontstaan: studenten die hier een opleiding genieten en daarna weer ras over de grens verdwijnen, richting eigen land. Dat lijkt hem niet de bedoeling. Ook hij vindt dat er een rem op de instroom moet komen; en dan niet voor opleidingen die studenten afleveren waar veel vraag naar is, zoals zorg en techniek, maar wel voor opleidingen met een minder goed arbeidsmarktpotentieel, zoals psychologie en bedrijfskunde.

In Denemarken wordt dat in het hoger onderwijs inmiddels al gedaan. Van der Molen: „Wij laten die groepen allemaal komen. Het zet in de studentensteden de huisvesting en andere voorzieningen onder druk. We groeien uit ons jasje. Dan liever kiezen voor een onsje minder internationale studenten bij studies waar weinig arbeidsvraag naar is.”

Minder Engelstalige opleidingen

PVV’er Beertema kiest een andere strategie. Hij wil het mes in het aantal Engelstalige opleidingen in ons land. „Bied studies aan in het Nederlands. Dan ben je als internationale student nog steeds welkom, maar het zet een gigantische rem.”

D66-minister Van Engelshoven en VVD’er Wiersma zijn daar niet zo van. Engelstalige opleidingen leveren volgens hen ook veel buitenlandse studenten op waarvan onze economie en arbeidsmarkt juist enorm profiteren. „ASML heeft mensen nodig, onze landbouwuniversiteit in Wageningen leidt toptalenten op. We moeten als Nederland wel aantrekkelijk blijven”, waarschuwt Wiersma.