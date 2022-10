Eerste vergadering van ’Europese Unie light’ in Praag: ’EPG vult op papier een gat’

Binnenland

Brussel wil oogje in zeil houden bij afwikkeling toeslagenaffaire

De Europese Commissie wil een oogje in het zeil blijven houden als het gaat om de afwikkeling van het toeslagenschandaal in Nederland. Dat heeft eurocommissaris Helena Dalli (Gelijkheid) laten weten tijdens een debat in het Europees Parlement over de Nederlandse affaire.