Premium Het beste van De Telegraaf

De halve wereld kijkt naar het werk van de dierenarts Een leven lang dierenliefde: tachtig kaarsjes voor dr. Pol

Door Bernice Breure Kopieer naar clipboard

Dr. Pol dekt voorlopig nog niet aan zijn pensioen: „De show maakt veel kijkers blij. En ik kan bepaalde operaties die mijn collega’s niet doen.” Ⓒ foto: Jason Neff

Amsterdam - De bekendste dierenarts ter wereld zit blakend achter de koffie in een vijfsterrenhotel in hartje Amsterdam. Zondag wordt de realityster van het National Geographic-programma The Incredible Dr. Pol tachtig jaar en hij is heel even terug in zijn geboorteland. De Drentse Amerikaan dr. Pol: „Ik heb medelijden met de Nederlandse boeren.”