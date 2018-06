Celstraf voor agent om geweld bij betoging

In juni 2013 betoogden bijna 10.000 mensen in Frankfurt tegen de uitwassen van het kapitalistische systeem. De agent duwde het hoofd van de betoger naar de grond en bewerkte het slachtoffer vervolgens met kniestoten en vuistslagen. Volgens de rechter had de betoger zelf helemaal geen geweld gebruikt.

De agent maakte tijdens het proces gebruik van zijn zwijgrecht. Hij is schuldig bevonden op basis van videobeelden en van getuigenissen, onder meer van collega's.