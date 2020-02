Doorstart na doorstart op Schiphol door storm Ciara

Alleen al tussen 17 en 18 uur moeten meerdere toestellen een doorstart maken. Een EasyJet-toestel uit Londen lijkt na een paar pogingen zelfs uit te wijken naar een andere luchthaven. Een Dreamliner van Air Europa cirkelt na twee mislukte pogingen rond boven Amsterdam en Haarlem. Ook de piloten van een Ryanair-Boeing weten niet in één poging te landen.

Meer dan honderdtwintig vluchten zijn vandaag geannuleerd op Schiphol. Toch levert de storm ook positieve effecten op. Een Boeing 747-400 van British Airways vloog afgelopen nacht in een tijd van slechts 4 uur en 56 minuten van New York naar Londen door de harde wind mee; een record. En een KLM-toestel haalde een snelheid van meer dan 1300 kilometer per uur.

