Doorstart na doorstart op Schiphol: toestellen cirkelen boven het land

Vanaf 17 uur maakten meerdere toestellen een doorstart op de korte Oostbaan. Een EasyJet-toestel uit Londen keerde na een paar pogingen terug naar Londen Stansted. Een Dreamliner van Air Europa probeerde na twee mislukte pogingen te landen op de Zwanenburgbaan, maar ook dat lukte niet door de harde wind. Dat toestel keerde uiteindelijk terug naar Madrid.

Een Transavia-Boeing uit Bari is na drie pogingen uitgeweken naar Frankfurt. Daar is het toestel rond 19:10 uur veilig geland.

Ook later op de avond moesten meerdere vluchten een landingspoging afbreken. Zo wist een KLM-vlucht uit Munchen pas na twee mislukte pogingen te landen.

Overal in Europa hebben vluchten het moeilijk. Bekijk hier een beangstigende landing in Birmingham:

In totaal werden op Schiphol 240 vluchten geannuleerd. Er zijn ook neveneffecten. Een Boeing 747-400 van British Airways vloog in de nacht van zaterdag op zondag in een tijd van slechts 4 uur en 56 minuten van New York naar Londen door de harde wind mee; een record. En een KLM-toestel haalde een snelheid van meer dan 1300 kilometer per uur.

