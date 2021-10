Duizenden Nederlanders vast in Marokko: hoe zit het?

„Wij zitten momenteel in Marrakesh en vliegen zaterdagavond terug. Gelukkig hebben wij gekozen om vanuit Brussel te vliegen en lijkt het erop dat wij wel kunnen terugvliegen naar België”, laat Olof Lawerman weten vanuit Marokko. Hij en zijn gezin hebben daarmee mazzel; voor veel anderen is het volslagen de vraag of en hoe zij terug moeten komen uit het Noord-Afrikaanse land dat plots een ’fly ban’ invoerde voor Nederlandse reizigers.

Wat die precies inhoudt, is de vraag, aldus een woordvoerster van Transavia. „Normaal betekent het dat de vergunning wordt ingetrokken, of opgeschort. Maar we weten niet tot wanneer.”

Marokkaanse media meldden woensdag dat vanaf middernacht alle vluchten van en naar Nederland worden geweerd. Dat zou worden gedaan vanwege de coronapandemie. Om diezelfde reden zouden ook vluchten van en naar Groot-Brittannië en Duitsland verboden worden. Het vliegverkeer vanuit Marokko naar Rusland en terug ligt al stil. Afgelopen week stegen de besmettingscijfers in Nederland fors.

In het ongewisse

Onduidelijk is of dit betekent dat Transavia vanaf 23.59 uur woensdag geen mensen meer mag ophalen uit het land. Een Transavia-vlucht naar Marrakesh voor woensdag is al geschrapt. „We willen niet dat nog meer mensen vast komen te zitten. We vliegen woensdag nog wel twee keer vanuit Marokko naar Nederland en hebben ook donderdag twee vluchten op de planning staan. We zijn nu druk bezig een beeld te krijgen. Dat hebben we nog niet, en dus de reizigers helaas ook niet”, aldus een Transavia-woordvoerster.

De dochters van familie Lawerman hebben vermoedelijk een mooie tijd, blijkt uit foto’s die de redactie kreeg toegestuurd – en het gezin heeft geluk. Voor anderen heerst onduidelijkheid. Ⓒ Eigen foto

De Marokkaanse luchtvaartmaatschappijen Royal Air Maroc en Air Arabia Maroc lieten eerder al op Twitter weten dat ze na woensdag 23.59 uur hun vluchten van en naar onder meer Nederland moesten opschorten. Bij de Nederlandse luchtvaarmaatschappij gingen in de nacht van dinsdag op woensdag alle alarmbellen af, toen plots een bericht binnenkwam over een fly ban. „Het is herfstvakantie. Veel mensen hebben een verblijf geboekt voor een zonvakantie, of vanwege familiebezoek”, legt een woordvoerster uit.

Bovendien hebben velen losse tickets geboekt, en geen pakketreis. Sunweb en TUI hebben bijvoorbeeld geen vakantiegangers in Marokko en ook de reiskoepel ANVR vermoedt dat het leeuwendeel van de gedupeerden mensen betreft die de reis zelf hebben geregeld. Dat betekent dat zij zelf voor een hun reis terug moeten zorgen; dat kan eventueel via een ander Europees land.

Zonneauto uit Delft

De zonneautorace die maandag in Marokko begint, lijkt een beetje last te krijgen van reisbeperkingen vanuit het Afrikaanse land. De coach van het Delftse studentenraceteam Marc Lammers was nog in Nederland en lijkt door het vliegverbod de race te gaan missen, laat een woordvoerder weten. Het Vattenfall Solar Team is zelf al in Marokko en verwacht met zijn auto op zonne-energie gewoon aan de start te verschijnen.

„De organisatie heeft gezegd dat iedereen er is om de race door te laten gaan”, aldus een zegsman. Ook de andere Nederlandse teams, die van studenten uit Twente en Groningen, laten weten al in Marokko te zijn.

Transavia

Transavia is druk aan het strijden om ook na middernacht door te mogen vliegen om mensen weg te halen. „Om repatriëring op te starten duurt vaak even, en veel mensen moeten gewoon weer aan het werk na hun reis. Dit is echt heel vervelend, vooral voor hen.”

Marokko staat vooralsnog nog op oranje voor reizen vanuit Nederland. Dat betekent dat een negatief reisadvies geldt en vakantiereizen worden afgeraden. Buitenlandse Zaken kon vooralsnog niet reageren op de perikelen.

Steeds meer vakantiegangers negeren het oranje reisadvies, omdat zonbestemmingen in Europa ook te maken krijgen met minder weer nu de winter nadert. Reisorganisaties spelen daar ook op in en voeren meer en meer reizen uit op oranje gebieden. TUI geeft bijvoorbeeld aan dat Marokko wel op het lijstje staat om weer naar te gaan vliegen.