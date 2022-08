Na waarschuwing FBI Facebook beperkte nieuws Hunter Biden

Hunter Biden Ⓒ ANP / Abaca Press

Washington - De FBI heeft Facebook in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2020 gewaarschuwd voor ’polariserende berichtgeving’ over de laptop van Hunter Biden in de New York Post. Dat onthulde Facebook-baas Mark Zuckerberg donderdag in de podcast van Joe Rogan. Facebook heeft vervolgens het aantal berichten over de kwestie beperkt.