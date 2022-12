Vermiste pekinees na zeven jaar herenigd met Duitse familie

De familie was sinds april 2015 op zoek naar Suzi. Ze hadden haar destijds, tijdens een verblijf in Wenen, vastgebonden voor een winkel. Toen ze na het winkelen terugkwamen, was Suzi verdwenen. De familie vermoedde diefstal, maar deed toch oproepen in lokale media. Tevergeefs.

Totdat de autoriteiten in november een kleine zwarte hond naar het dierenasiel brachten. Daar kon de naam van het dier worden afgelezen van een geïmplanteerde chip. Het dierenasiel ging op sociale media op zoek naar een nieuw baasje voor „Oma hond Suzi”, waarop iemand zich meldde die zich de zaak van de vermiste pekinees herinnerde.

„Ik heb nooit de hoop opgegeven om Suzi weer te zien”, zei de eigenaar, die de vreugde na het heugelijk bericht van het Weense dierenasiel nooit zal vergeten. „Het was onbeschrijfelijk mooi om haar na al die jaren weer te zien en in mijn armen te nemen”, zei ze.