Weer rellen in Frankrijk na winst Algerije

Algerijnse supporters feesten op de Champs-Élysées vrijdagavond in Parijs. Ⓒ AFP

PARIJS - In Frankrijk zijn wederom rellen uitgebroken na een gewonnen voetbalwedstrijd van Algerije. Het Algerijnse nationale elftal won vrijdagavond de Afrika Cup door Senegal met 0-1 te verslaan. In Parijs heeft de politie traangas ingezet en in Lyon gooiden relschoppers met vuurwerk.