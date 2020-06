Ⓒ ANP

Amsterdam - Het is voorlopig over en uit voor Soner Atasoy, de directeur van het Cornelius Haga Lyceum. De rechter bepaalde woensdagmiddag, na wekenlang gesteggel, dat alleen voorzitter Mohammed Laamimach mag blijven. Maar of dit besluit zal zorgen voor rust, is nog maar de vraag.