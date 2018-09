David Beckham in nieuwe film Guy Ritchie

David kruipt in de film, die wordt geregisseerd door Guy Ritchie, in de huid van een bioscoopmedewerker.

Guy Ritchie bevestigt in Britse kranten dat de oud-voetballer een rol heeft in zijn nieuwste project. "Ja, hij zit in de film. Hij heeft een kleine rol, maar hij is erin te zien."

De hoofdrollen in The Man From U.N.C.L.E. worden gespeeld door Superman-acteur Henry Cavill en Arnie Hammer.

Het is niet de eerste keer dat David een filmrol heeft bemachtigd. Guy Ritchie strikte hem eerder al voor de film Knights of the Roundtable: King Arthur.