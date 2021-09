Postbezorgster (24) gegijzeld, beroofd en gedumpt in natuurpark Geestmerambacht

De politie doet onderzoek naar deze gijzeling en beroving en zoekt eventuele getuigen plus beeldmateriaal.

Het 24-jarige slachtoffer was voor haar werk bezig in de bestelbus, toen een donker geklede man het voertuig in kwam en haar met vermoedelijk een vuurwapen bedreigde.

De vrouw werd in de bus meegenomen naar een onbekende locatie, waar de pakketten werden overgeladen naar een ander voertuig, hoogstwaarschijnlijk een andere bestelbus.

Vervolgens reed de overvaller met haar bestelbus en het slachtoffer door naar de Klarengroetweg in natuurgebied Geestmerambacht, waar hij haar en het voertuig op een parkeerplaats achterliet.

Speurhonden

Daarna werd de politie gealarmeerd. Verschillende eenheden hebben in de omgeving gezocht, maar de verdachte en eventuele medeverdachten niet aangetroffen. Bij de zoekactie werden ook speurhonden ingezet.

De politie doet een dringend beroep op iedereen die iets weet te vertellen wat met de gijzeling/overval te maken heeft. Zowel in de buurt van de Toermalijn, de locatie waar de bus is uitgeladen als Geestmerambacht.

Tips kunnen worden doorgegeven via telefoonnummer 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Op politie.nl is ook een tipformulier te vinden.