Dit zijn de meest bizarre verdwijningszaken

Natascha Kampusch werd acht jaar lang gevangen gehouden in een woning vlakbij Wenen. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De 41-jarige Zweed die onlangs werd ontdekt nadat hij 28 jaar opgesloten had gezeten in het huis van zijn zonderlinge moeder, is niet het eerste slachtoffer dat na vele jaren van gevangenneming ineens weer opduikt.