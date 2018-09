Motivatie, zo houd je dat vast

Motivatie is wilskracht. Om wilskracht om te zetten in actie heb je energie nodig. Als je bijvoorbeeld ’s ochtends een klus doet die veel wilskracht vergt, heb je ’s middags minder wilskracht over voor nog zo’n klus. Daarom snap ik ook heel goed dat je ’s avonds echt geen zin meer hebt om nog te gaan sporten. Gedurende de dag loopt je batterij leeg, zeker wanneer je ook nog vermoeid bent en je veel stress hebt.

Wil je toch succesvol zijn, doelen behalen en resultaten boeken? Dan heb je een opgeladen batterij nodig. Niet één dag, maar het liefst de hele week! Met deze tips krijg je dat voor elkaar.

Tip 1: Ga bewegen voor meer energie en train je wilskracht

Een fit lichaam is tot veel meer in staat dan een lui lichaam. Intensief sporten, maar ook een wandeling of fietstocht, maakt je lichaam vitaler; je batterij groeit en je krijgt meer energie om vol te houden.

Maar door te sporten train je ook meteen je wilskracht. Als je wilt sporten moet je jezelf namelijk over drempels heen zetten; tijd maken, sportkleding aantrekken, op de fiets of in de auto naar de sportschool of hardloopbaan, en ga zo maar door. En dan tijdens het sporten zelf moet je jezelf ook nog continu aansporen vol te houden en nog even wat meer uit de training te halen. Na een goede les mag je dus zeker trots zijn op jezelf. Daar komt ook het voldane en tevreden gevoel vandaan wat als beloning dient voor je met succes getoonde wilskracht. En daardoor groeit je wilskracht; je voelt weer waarvoor je het doet!

Zo werkt het ook met gezonde voeding. Wanneer je zin hebt in een heerlijke portie friet maar toch kiest voor een gezonde salade of wanneer je ‘nee’ zegt tegen een traktatie, train je je wilskracht.

Tip 2: Plan je actiemomenten naar je bioritme

Neem sporten als voorbeeld: als je een avondmens bent, is sporten in de ochtend een ware nachtmerrie en vroege vogels zijn ’s avonds moeilijk van de bank te krijgen om te trainen. Plan je sportafspraken daarom op basis van je bioritme, op momenten dat je batterij opgeladen is.

Tip 3: Pas de stap-voor-stap-30-dagen regel toe

Het is een feit dat we ongeveer 30 dagen nodig hebben om een nieuwe gewoonte aan te leren: bijvoorbeeld het bereiden van je nieuwe gezonde ontbijt of lunch, geen suiker in de koffie of het minderen in bitterballen tijdens de borrel op het werk. Ongeveer 30 dagen, dus niet stoppen op dag 17! Werk altijd stap voor stap. Anders moet je gedurende 30 dagen wel heel veel nieuwe gewoontes ‘aanleren’ en je leven omgooien en dan voelt gezond leven als een strak regime met als gevolg dat je er de brui aan wilt geven. Je wilskracht is dan ver te zoeken...

Direct effect-tip: Begin de dag met een glas water met citroen

Neem vanaf nu elke ochtend vóór het ontbijt een glas water met een scheutje citroensap. Die kleine verandering kan het begin zijn van een discipline-revolutie. Door ergens een vaste gewoonte of een ritueel van te maken, houd je het gemakkelijker vol. En als je iets gemakkelijk volhoudt, groeit je wilskracht. Bovendien is het heel gezond om je dag met zo’n glaasje water en citroen te beginnen.

Heel veel succes!

Marije de Vries is sportdeskundige bij VROUW en auteur van de Fitnessbijbel voor vrouwen en de Fitgids voor Werkend Nederland. Met haar bedrijf Fitter Nederland helpt ze bedrijven, het onderwijs en sportclubs in de weg naar een gezonder leven. Meer informatie vind je www.fitternederland.nl