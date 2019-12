’Meisje (7) door kat van negende verdieping geduwd’

Volgens Rossiya 1 had het meisje de kat in een rugzak gestopt om mee te gaan wandelen. Het meisje wachtte op haar moeder en ging bij het balkon staan om te kijken of ze er al aan kwam. In een poging uit de tas te klimmen heeft de kat zich afgezet tegen de rug van het meisje, waardoor ze haar evenwicht verloor en naar voren viel.

Het meisje kwam onderaan de flat, in een pak sneeuw, terecht. Voorbijgangers belden een ambulance.

Verwondingen

Volgens doktoren heeft het meisje slechts lichte verwondingen opgelopen dankzij het pak sneeuw dat er lag, en de winterkleding die het meisje aan had.

Politiewoordvoerder Yevgeny Zalov verklaart aan Russische media dat het meisje in shock verkeerde toen ze naar het ziekenhuis werd vervoerd. De politie onderzoekt de zaak. De kat raakte bij het incident niet gewond.