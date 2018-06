De mooiste eilandstranden

Cape Drastis, Corfu

Op het noordwestelijke puntje van Corfu vind je Cape Dratis (foto boven). Het schiereiland heeft diverse kleine strandjes die alle te bereiken zijn te voet of via het water.

Sardinië, Italië

Cala Goloritzè op Sardinië is een bekend strand, maar erg klein. Toch is het er prachtig, door de kliffen van kalksteen, zacht wit strand en een fantastisch blauw-groene zee. Zelfs Unesco was was er zo van onder de indruk, dat het strand op de lijst kwam te staan in 1995.

Hvar, Kroatië

Op zoek naar stilte in de buurt van de levendige havenstad Hvar op het gelijknamige Kroatische eiland moet je naar het zuiden, naar het kleine kiezelstrandje Uvala Dubovica. Ga wel vroeg want er zijn weinig parkeerplekken. Of huur lekker een bootje om te dobberen voor de kust.

Kreta, Griekenland

Balos Beach, in het noordwesten van Kreta, is het gemakkelijkste te bereiken via een ferrie vanuit de haven van Kissamos. Je kunt er ook naartoe rijden, over een heuvelachtige zandweg, of er naartoe lopen in 3 uur! Maar dan heb je wel een mix van wit en roze zand en azuurblauw water...

Isles of Scilly, Engeland

Kristalhelder water, zacht zand en een sub-tropisch klimaat; niet meteen het plaatje dat je voor je ziet als je aan Engeland denkt. Maar op bijvoorbeeld Par Beach op St. Martin's, een van de vijf onbewoonde eilanden van Isles of Scilly voor de kust van Cornwall, is dit wel van toepassing. Je komt hier met het vliegtuig vanaf Exeter, Newquay, of Land's End. Of met de boot vanaf Penzance.

Mykonos, Griekenland

Een paradijs op dit paradijselijke Griekse eiland is Agios Ioannis, bij het Mykonos Grand Hotel & Resort. Of bezoek het kleine, semi-kiezel strand Glyfada beach.

Mallorca, Spanje

Bij Mallorca wordt vaak al snel gedacht aan kilometers strand met rellerige en lawaaierige jeugd. Maar het grootste eiland van de Balearen heeft genoeg idyllische stranden waar je heerlijk tot rust kunt komen. In het noordwesten vind je bijvoorbeeld het kiezelstrand van Deia. Een stukje lopen, dat wel, maar zeker de moeite waard.

Thassos, Griekenland

Voor een ongewoon dipje ben je in het natuurlijke bad van Giola op het Griekse eiland Thassos aan het goede adres. Het ligt op tien minuten lopen van de weg. En mocht je er genoeg van hebben dan heeft Thassos nog 33 stranden die je kunt verkennen. Zoals Astris en Psili Ammos.

Ibiza, Spanje

Een bezoek aan party-eiland Ibiza is niet compleet zonder de zon onder te zien gaan vanaf Benirrás Beach, op tien minuten rijden van San Miguel.

Nordfriesische Insel, Duitsland

Lange, brede stranden, eindeloze duinen, uitgestrekt platteland en charmante dorpjes trekken gedurende de zomer bezoekers naar deze eilandjes in het Duitse deel van de Waddenzee. Het minder bekende Amrum heeft zelfs het breedste strand van Europa!

Skiathos, Griekenland

Bekend om de ronde witte kiezels is Lalaria Beach alleen toegankelijk met de boot vanuit Skiathos. In de middag valt de shaduw over het strand door de hoge kliffen.

Menorca, Spanje

Het rustige, stille en onbedorven Menorca is bezaaid met perfecte kleine strandjes, met het helderste en blauwste water dat je je kunt voorstellen. Cala Macarelleta is de favoriet, omgeven met kliffen, bossen en verborgen grotten. Het is zeker een uur rijden waard vanuit Mahon.

Bron: Condé Nast Traveler