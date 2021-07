OM eist 2 jaar cel voor in brand steken van teststraat Urk

De teststraat bij het haventerrein in Urk werd zaterdagavond 23 januari in brand gestoken tijdens rellen. Tientallen mensen gingen de straat op uit protest tegen de avondklok. Ze reden in ongeveer honderd auto’s luid toeterend over het haventerrein.

Geweld en agressie

„Er is die avond met straatstenen gegooid, een cameraman werd aangevallen met pepperspray. Er werd vuurwerk naar de politie gegooid en ambulancemedewerkers zijn belaagd”, somde de officier van justitie op. „De avondklok was een moeilijke maatregel, maar er is simpelweg geen enkele reden voor dit geweld en deze agressie.” Ze noemde de brandstichting het dieptepunt van de avond en „een mes in de rug voor GGD-medewerkers.”

De twee verdachten werden op 16 februari aangehouden. V. is volgens het OM verminderd toerekeningsvatbaar. „Hij is een beschadigde jongeman met meerdere problemen in zijn leven, iemand die onvoldoende veiligheid en geborgenheid heeft gekend.” Hij zou impulsief hebben gehandeld.

Spijt

V. betuigde spijt in de rechtbank in Lelystad. „Het spijt me wat er is gebeurd, ik kan er niets aan veranderen”, zei hij. „Van het een kwam het ander. We waren best wel opstandig vanwege de avondklok. Het is uit de hand gelopen”, vertelde V. de rechters. „Ik ben helemaal niet heilig hoor, ik doe wel eens verkeerde dingen maar dit is wel schandelijk.”